Εχασε και τις 87.000 δολάρια το Bitcoin

Το Bitcoin σημειώνει πτώση 3%, υποχωρώντας κάτω από τα 87.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Διέγραψε τα αρχικά κέρδη μετά το αρνητικό γύρισμα στις μετοχές.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 19:45

Σε αρνητικό έδαφος γύρισε η αγορά κρυπτονομισμάτων κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ακριβώς τη στιγμή που οι μετοχές απώλεσαν τα κέρδη που είχαν σημειώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το Bitcoin σημειώνει πτώση 3%, υποχωρώντας κάτω από τα 87.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς η αγορά δυσκολεύεται να βρει νέους αγοραστές και η δυναμική που είχε στηρίξει τις τιμές νωρίτερα μέσα στη χρονιά εξανεμίστηκε.

Η παρατεταμένη υποχώρηση έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες μετά τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

«Τα κρυπτονομίσματα υποφέρουν από έντονες πωλήσεις από “φάλαινες” που ακολουθούν την αφήγηση του τετραετούς κύκλου, και συνήθως αυτό είναι το σημείο αυτού του κύκλου όπου οι τιμές πέφτουν», δήλωσε ο Τζέιμς Μπάτερφιλ, επικεφαλής έρευνας στην CoinShares. «Παρόλο που δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη από θεμελιώδη σκοπιά, έχει γίνει κάπως αυτοεκπληρούμενη, με μεγάλους κατόχους να πουλάνε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο» πρόσθεσε.

