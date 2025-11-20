Νότια Αφρική: Αλλάζουν γνώμη οι ΗΠΑ για το μποϊκοτάζ της Συνόδου Κορυφής της G20

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Νότια Αφρική ότι άλλαξαν γνώμη όσον αφορά το μποϊκοτάζ της συνόδου κορυφής της G20, η οποία θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, και ότι θέλουν να συμμετάσχουν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθούν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.

"Λάβαμε μια ειδοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ειδοποίηση για την οποία συζητάμε ακόμη μαζί τους, όσον αφορά την αλλαγή γνώμης για τη συμμετοχή τους στη σύνοδο κορυφής υπό τη μια μορφή ή την άλλη", δήλωσε ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα στους δημοσιογράφους δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο.

Αυτή η μεταστροφή της Ουάσινγκτον, οι ακριβείς λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες, μοιάζει με δραματική ανατροπή, καθώς το μποϊκοτάζ της συνόδου που είχε διατάξει ο Τραμπ φαινόταν οριστικό.

Ο Τραμπ αύξησε τις επιθέσεις κατά της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αποκαλώντας "ντροπή" τη νοτιοαφρικανική προεδρία της G20 και εκτιμώντας ότι η χώρα δεν έχει θέση στην G20.

Η αμερικανική αυτή ανακοίνωση "φθάνει αργά μόλις πριν από την έναρξη της συνόδου. Και συνεπώς, εμείς πρέπει να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση για να δούμε σε πιο σημείο είναι πρακτική και τι αυτό σημαίνει πραγματικά", τόνισε ο πρόεδρος Ραμαφόσα.

Πρόσθεσε ότι η Νότια Αφρική θεωρεί "θετικό σημάδι" αυτήν την εξέλιξη.

"Όλες οι χώρες είναι εδώ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, πρέπει να είναι παρούσες", δήλωσε.

"Άρα, είναι ευχάριστο που ακούμε ότι υπάρχει αλλαγή προσέγγισης και συζητάμε ακόμη πώς αυτό θα επιτευχθεί", τονίζει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ