Τα 28 σημεία της πρότασης Τραμπ για Ουκρανία, ασφυκτική πίεση σε Ζελένσκι

Η Ουκρανία υφίσταται έντονες πιέσεις να αποδεχθεί γρήγορα ένα συνολικό σχέδιο ειρήνης που έχει εκπονηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ σε συνεργασία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι και πηγή με γνώση του θέματος παρομοίασαν την αμερικανική προσέγγιση με την επιθετική πίεση που είχε ασκήσει η Ουάσιγκτον στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα φέτος, προκειμένου να αποδεχθεί μια επαχθή συμφωνία για δικαιώματα ορυκτών πόρων.

Το 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε την Πέμπτη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αναπτύχθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους διαπραγματευτές, προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, που υπερβαίνουν τις πάγιες κόκκινες γραμμές του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενημερώσει τον Ζελένσκι και άλλα στελέχη της ομάδας του ότι ο Λευκός Οίκος ακολουθεί «επιθετικό» χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της πρότασης, ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου πριν από το τέλος του έτους.

Πρόσθεσαν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ο Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία «πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών» την επόμενη Πέμπτη, με στόχο την παρουσίαση ενός ειρηνευτικού πλαισίου στη Μόσχα αργότερα αυτόν τον μήνα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να τηρηθεί, καθώς αξιωματούχοι στο γραφείο του Ζελένσκι δήλωσαν ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που αποτελούν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές για το Κίεβο.

Πρόσθεσαν ότι εργάζονται πάνω σε αντιπροτάσεις που θα υποβληθούν στην αμερικανική πλευρά. Η ουκρανική κοινωνία αναμένεται επίσης να αντιδράσει έντονα σε οποιαδήποτε συμφωνία θεωρηθεί ως συνθηκολόγηση ή ως περισσότερο ευνοϊκή για τη Μόσχα.

«Είναι η συμφωνία για τα ορυκτά, έκδοση 2.0», δήλωσε ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στη διχαστική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον που διαμορφώθηκε σε διάστημα αρκετών μηνών νωρίτερα φέτος και παρείχε στις ΗΠΑ δικαιώματα επί των κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εργάζονταν «αθόρυβα» πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο τον τελευταίο μήνα.

«Ο πρόεδρος στηρίζει αυτό το σχέδιο», πρόσθεσε. «Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το ολοκληρώσουμε».

Η ΕΕ απάντησε στο σχέδιο καλώντας την Ευρώπη και την Ουκρανία να είναι «στο ίδιο μήκος κύματος» στις διαπραγματεύσεις. «Δεν έχουμε ακούσει για καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε η Κάγια Κάλας, η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι επικεντρώνεται σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» για την Ουκρανία, προσθέτοντας: «Αυτό βασίζεται στην αρχή… ότι το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να καθοριστεί από την ίδια την Ουκρανία και δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε αυτό το θεμελιώδες στοιχείο».

Η αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται επίσης σε μια στιγμή που η πολιτική θέση του Ζελένσκι έχει αποδυναμωθεί από ένα κλιμακούμενο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει οδηγήσει στην αποπομπή δύο υπουργών.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται υπό πίεση να συνταχθεί με τη διπλωματική προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα χάνουν έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας και οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις προκαλούν χάος στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Μέχρι τώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι παραχωρήσεις όπως η απόδοση εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων θα ήταν απαράδεκτες για την ουκρανική κοινή γνώμη.

Oλο το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία

1. Θα επιβεβαιωθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Θα συναφθεί πλήρης και συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν ως επιλυμένες.

3. Αναμένεται ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για την επίλυση όλων των ζητημάτων ασφάλειας και τη δημιουργία συνθηκών αποκλιμάκωσης, διασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή ασφάλεια και αυξάνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας και μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

6. Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 600.000 προσωπικό.

7. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να συμπεριλάβει στις καταστατικές του διατάξεις πρόβλεψη ότι δεν θα δεχθεί την Ουκρανία στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία.

10. Εγγυήσεις των ΗΠΑ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν αποζημίωση για την παροχή της εγγύησης. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει την εγγύηση. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πέραν μιας αποφασιστικής συντονισμένης στρατιωτικής απάντησης, θα επανενεργοποιηθούν όλες οι διεθνείς κυρώσεις, η αναγνώριση των νέων εδαφών και όλα τα άλλα οφέλη αυτής της συμφωνίας θα ακυρωθούν. Εάν η Ουκρανία, χωρίς λόγο, εκτοξεύσει πύραυλο προς τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, η εγγύηση ασφάλειας θα θεωρηθεί άκυρη.

11. Η Ουκρανία διατηρεί το δικαίωμα ένταξης στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των κέντρων επεξεργασίας δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την κοινή ανοικοδόμηση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της ουκρανικής υποδομής φυσικού αερίου , συμπεριλαμβανομένων αγωγών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Κοινές προσπάθειες για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Ανάπτυξη υποδομών.

Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία:

Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων επεξεργασίας δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.

οικονομικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων επεξεργασίας δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επιστρέψει στην G8.

14. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: 100 δισ. δολάρια δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επενδυθούν σε αμερικανικής ηγεσίας προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν το 50% των κερδών από αυτήν την πρωτοβουλία. Η Ευρώπη θα προσθέσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια, ώστε να αυξηθεί το συνολικό ποσό διαθέσιμων επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα δεσμευμένα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία θα αποδεσμευτούν. Τα υπόλοιπα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε ξεχωριστό αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό σχήμα που θα υλοποιήσει κοινά έργα σε τομείς που θα καθοριστούν. Το ταμείο αυτό θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και στην αύξηση των κοινών συμφερόντων, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρό κίνητρο αποφυγής επιστροφής σε σύγκρουση.

15. Θα συσταθεί κοινή αμερικανο-ρωσική ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, με σκοπό τη διευκόλυνση και διασφάλιση της εφαρμογής όλων των διατάξεων της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομοθετικά πολιτική μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συνθηκών για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και τον έλεγχο των εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένης της START-1.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

19. Ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια θα επανεκκινήσει υπό την επίβλεψη του ΙΑΕΑ και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διαμοιράζεται ισότιμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (50:50).

20. Και οι δύο χώρες δεσμεύονται να εισαγάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στην κοινωνία που προάγουν την κατανόηση και την ανεκτικότητα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και την εξάλειψη του ρατσισμού και των προκαταλήψεων:

Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

Και οι δύο χώρες συμφωνούν να άρουν όλα τα διακριτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης.

Κάθε ναζιστική ιδεολογία και δραστηριότητα πρέπει να απορριφθεί και να απαγορευθεί.

21. Εδάφη:

Η Κριμαία , το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν de facto ως ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

, το και το θα αναγνωριστούν de facto ως ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια θα παγώσουν κατά μήκος της γραμμής επαφής, κάτι που θα σημαίνει de facto αναγνώριση κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Η Ρωσία παραιτείται από άλλα προσαρτημένα εδάφη (πιθανώς αναφερόμενα σε κατεχόμενες περιοχές των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ) που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών.

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν σήμερα· αυτή η ζώνη απόσυρσης θα θεωρείται ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτήν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

22. Μετά τη συμφωνία των μελλοντικών εδαφικών ρυθμίσεων, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασης αυτής της δέσμευσης.

23. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίζει την εμπορική χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα δημιουργηθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων:

Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και σοροί θα ανταλλαγούν βάσει της αρχής «όλοι για όλους».

Όλοι οι άμαχοι κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

Θα ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές 100 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

26. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για πράξεις που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα δεσμευτούν να μην υποβάλουν αιτήματα ή να ασκήσουν προσφυγές στο μέλλον.

27. Η συμφωνία αυτή θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του προέδρου Τραμπ. Προκαθορισμένες κυρώσεις θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασης.

28. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν και υπογράψουν το παρόν μνημόνιο, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την απόσυρση και των δύο πλευρών στις συμφωνηθείσες θέσεις, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

Axios: Εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ

Εν τω μεταξύ το Axios γράφει ότι παράλληλα με το παραπάνω σχέδιο των 28 σημείων που απλά αναφέρει ότι «η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας», οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους Ουκρανούς ένα ακόμη σχέδιο συμφωνίας.

Αναφέρει ότι οποιαδήποτε μελλοντική «σημαντική, σκόπιμη και συνεχιζόμενη ένοπλη επίθεση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας», και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν ανάλογα, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής δύναμης.

Το έγγραφο περιλαμβάνει γραμμές ώστε να μπουν υπογραφές από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ρωσία ενημερώθηκε για το σχέδιο, αλλά δεν είναι σαφές εάν η υπογραφή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα απαιτηθεί τελικά.

Η εγγύηση ασφάλειας θα ισχύει αρχικά για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί με αμοιβαία συμφωνία. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και μια άλλη πηγή με άμεση γνώση επιβεβαίωσαν τη γνησιότητα του εγγράφου. Ο ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρόταση θα πρέπει να συζητηθεί με τους ευρωπαίους εταίρους και ότι ενδέχεται να αλλάξει.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η διοίκηση Τραμπ θεωρεί την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας ως «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.