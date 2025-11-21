Κυρώσεις ΗΠΑ από σήμερα: 48 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού «κολλημένα» στη θάλασσα

Οι αμερικανικές κυρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ σήμερα (Παρασκευή) ενδέχεται να αφήσουν σχεδόν 48 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου να παραμένουν στη θάλασσα, αναγκάζοντας δεκάδες δεξαμενόπλοια να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς, στο πλαίσιο της τελευταίας αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση της Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα να βάλει στη μαύρη λίστα τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου Rosneft και Lukoil είναι αναμφισβήτητα η πιο επιθετική μέχρι σήμερα υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα ήταν ήδη επιτυχημένα, δεδομένης της χαμηλότερης ζήτησης και των εκπτώσεων σε βασικές ποιότητες ρωσικού πετρελαίου.Με τις περιοριστικές διατάξεις να έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ, οι ινδικές εταιρείες διύλισης αναζητούν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, κλείνοντας δεξαμενόπλοια για μεταφορές από τη Μέση Ανατολή με ρυθμό που έχει ωθήσει τα ναύλα για τη διαδρομή σε επίπεδα κοντά στο υψηλότερο των τελευταίων πέντε ετών.

Εν τω μεταξύ, οι traders παρακολουθούν στενά τους τελικούς αγοραστές — αν υπάρχουν — για το αργό πετρέλαιο της Lukoil και της Rosneft που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα.«Οι ρωσικές εξαγωγές διατηρούνται, αλλά δεν φτάνουν ακόμα στους προορισμούς τους», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep NV.

«Αν αυτό συνεχιστεί και τελικά φτάσει στο αποκορύφωμά του, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μείωση της προσφοράς, κάτι που θα προκαλέσει ανησυχία στις αγορές».

Στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler υποδηλώνουν ότι περίπου 48 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Rosneft και Lukoil — κυρίως ποιότητας Urals και ESPO — βρίσκονται επί του παρόντος σε μεταφορά ή αρχίζουν να φορτώνονται. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 50 δεξαμενόπλοια με προορισμό την Κίνα και την Ινδία, αλλά και άλλα χωρίς προορισμό ή με προορισμό μικρότερα λιμάνια, διάσπαρτα από τη Βαλτική έως τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, καθώς οι μεσάζοντες αποστασιοποιούνται από το εμπόριο.

Το αμερικανικό αργό και το μπρεντ χάνουν 1%, στα $58 και τα $62 ανά βαρέλι.

Πηγή: Kpler

Note: Τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τις ροές από τον αγωγό ESPO προς την Κίνα, που τροφοδοτείται από τη Rosneft.

Με τη Ρωσία να επιθυμεί να διατηρήσει τη ροή του πετρελαίου, η Μόσχα έχει θέσει ως προτεραιότητα τη φόρτωση - έχει διατηρήσει τις θαλάσσιες μεταφορές σε σημαντικά επίπεδα, περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι τιμές αναφοράς έχουν επίσης μέχρι στιγμής αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο των τελευταίων περιορισμών.

Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα βαρέλια θα βρουν αγορά, ακόμη και στις μεγαλύτερες αγορές της Ασίας. Η Κίνα και η Ινδία έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Ρωσίας από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και συνεχίζουν να διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Ωστόσο, και οι δύο χώρες είναι επίσης επιφυλακτικές ως προς το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε επικείμενες δευτερεύουσες κυρώσεις, καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση σε οποιονδήποτε παράγοντα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές. Το εύρος αυτών των περιορισμών και η βούληση της Ουάσιγκτον να τις επιβάλει θα καθορίσουν την ποσότητα πετρελαίου που θα φτάσει στα διυλιστήρια.