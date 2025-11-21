#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πακέτο στήριξης €117 δισ. αναμένεται από την ιαπωνική κυβέρνηση

Διαβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα θα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνο. Στόχος να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 09:07

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι επιβεβαίωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της ενέκρινε πρόγραμμα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το σχέδιο, που κατά δημοσιεύματα του Τύπου προβλέπει δημόσιες δαπάνες 117 δισ. ευρώ, είναι δημοσιονομικά «υπεύθυνο».

«Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Ιαπωνία δεν είναι να αποδυναμωθεί με υπερβολικά μέτρα λιτότητας αλλά να αυξήσει την εθνική δύναμη με προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές», είπε η κ. Τακαΐτσι.

Ευνοώντας «ισχυρή οικονομία και αυξάνοντας τον δείκτη ανάπτυξης, θα μειώσουμε τον λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ» και θα επιτευχθεί «δημοσιονομική ανθεκτικότητα» και η «εμπιστοσύνη της αγοράς», πρόσθεσε.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ, τα μέτρα που προβλέπονται θα κοστίσουν 21,3 τρισεκατομμύρια γεν (117 δισ. ευρώ) και σκοπό έχουν να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

