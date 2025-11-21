Η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο για τις μετοχές

Οι μετοχές οδεύουν για την χειρότερη εβδομάδα τους εδώ και επτά μήνες, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις και το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε απόσυρση επενδυτών από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ο δείκτης MSCI All Country World έχει υποχωρήσει κατά 3% αυτήν την εβδομάδα και είναι σε τροχιά για την ισχυρότερη εβδομαδιαία πτώση από τις 4 Απριλίου, όταν οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναστάτωσαν τις αγορές. Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,7% — επίσης καταγράφοντας την μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο — μετά την πτώση των δεικτών της Wall Street την Πέμπτη. Παράλληλα, το Bitcoin να διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα $86.000.

«Η αγορά δέχεται πίεση αυτήν την εβδομάδα καθώς το επενδυτικό κλίμα ψύχθηκε λόγω των αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τη βιωσιμότητα της άνθησης της AI», έγραψε η Charlotte Daughtrey, διευθύντρια επενδύσεων σε μετοχές στην Federated Hermes Ltd. «Παρότι η μεταβλητότητα αυξήθηκε, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν την πτώση ως "διορθωτική" και όχι ως την αρχή μιας παρατεταμένης καθόδου».

Την Πέμπτη, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 κατέγραψε την μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή αναστροφή του — στο 3,6% — από την κορύφωση των δασμικών αναταράξεων τον Απρίλιο, σύμφωνα με δεδομένα του Bloomberg. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 5% από το πιο πρόσφατο υψηλό του.

Ο συνεργάτης της Goldman Sachs Group Inc., John Flood, ανέφερε ότι από το 1957, έχουν καταγραφεί οκτώ περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Πέμπτης, κατά τις οποίες ο S&P 500 άνοιξε πάνω από 1% υψηλότερα για να αντιστραφεί και να κλείσει στο κόκκινο. Στο θετικό, η μέση επίδοση μετά από αυτές τις περιπτώσεις ήταν θετική, με κέρδος τουλάχιστον 2,3% την επόμενη ημέρα και εβδομάδα και άνοδο 4,7% τον επόμενο μήνα.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX) ανέβηκε στο 26,42, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Ο δείκτης δεν έκλεισε στο υψηλό της συνεδρίασης, υποδηλώνοντας ότι «οι ανησυχίες για τη μεταβλητότητα είναι αυξημένες, αλλά όχι ακραίες», δήλωσε ο Chris Murphy της Susquehanna International Group, σε σημείωμα αργά την Πέμπτη.