#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο για τις μετοχές

Μνήμες από τις αναταράξεις που προκάλεσε η «ημέρα απελευθέρωσης» του Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησαν στις αγορές. Μεγάλη άνοδος για τον «δείκτη φόβου».

Η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο για τις μετοχές

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 09:28

Οι μετοχές οδεύουν για την χειρότερη εβδομάδα τους εδώ και επτά μήνες, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις και το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε απόσυρση επενδυτών από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ο δείκτης MSCI All Country World έχει υποχωρήσει κατά 3% αυτήν την εβδομάδα και είναι σε τροχιά για την ισχυρότερη εβδομαδιαία πτώση από τις 4 Απριλίου, όταν οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναστάτωσαν τις αγορές. Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,7% — επίσης καταγράφοντας την μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο — μετά την πτώση των δεικτών της Wall Street την Πέμπτη. Παράλληλα, το Bitcoin να διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα $86.000.

«Η αγορά δέχεται πίεση αυτήν την εβδομάδα καθώς το επενδυτικό κλίμα ψύχθηκε λόγω των αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τη βιωσιμότητα της άνθησης της AI», έγραψε η Charlotte Daughtrey, διευθύντρια επενδύσεων σε μετοχές στην Federated Hermes Ltd. «Παρότι η μεταβλητότητα αυξήθηκε, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν την πτώση ως "διορθωτική" και όχι ως την αρχή μιας παρατεταμένης καθόδου».

Την Πέμπτη, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 κατέγραψε την μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή αναστροφή του — στο 3,6% — από την κορύφωση των δασμικών αναταράξεων τον Απρίλιο, σύμφωνα με δεδομένα του Bloomberg. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 5% από το πιο πρόσφατο υψηλό του.

Ο συνεργάτης της Goldman Sachs Group Inc., John Flood, ανέφερε ότι από το 1957, έχουν καταγραφεί οκτώ περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Πέμπτης, κατά τις οποίες ο S&P 500 άνοιξε πάνω από 1% υψηλότερα για να αντιστραφεί και να κλείσει στο κόκκινο. Στο θετικό, η μέση επίδοση μετά από αυτές τις περιπτώσεις ήταν θετική, με κέρδος τουλάχιστον 2,3% την επόμενη ημέρα και εβδομάδα και άνοδο 4,7% τον επόμενο μήνα.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX) ανέβηκε στο 26,42, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Ο δείκτης δεν έκλεισε στο υψηλό της συνεδρίασης, υποδηλώνοντας ότι «οι ανησυχίες για τη μεταβλητότητα είναι αυξημένες, αλλά όχι ακραίες», δήλωσε ο Chris Murphy της Susquehanna International Group, σε σημείωμα αργά την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αέρα στις μετοχές τεχνολογίας έδωσε η Nvidia

Η Νορβηγία βάζει στην άκρη την ηθική για τις μπίζνες

Σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προωθεί η Κομισιόν

Ντάλιο: Οι μετοχές βρίσκονται σίγουρα σε επίπεδα «φούσκας»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο