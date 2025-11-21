Βοήθεια €88 εκατ. στην Παλαιστινιακή Αρχή θα προσφέρει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, δεσμεύεται για σημαντική βοήθεια ύψους 88 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληρωμές θα εξαρτηθούν από μεταρρυθμίσεις που η ΕΕ θεωρεί απαραίτητες.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεισφέρουν περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δέχεται πιέσεις από τους Ευρωπαίους να μεταρρυθμιστεί, δεδομένων των ανησυχιών για τον μελλοντικό της ρόλο στο σχέδιο Τραμπ για την περιοχή, σύμφωνα με την Le Figaro. «Έχουμε υπογράψει πάνω από 82 εκατομμύρια ευρώ», ποσό που προστίθεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα, στους δημοσιογράφους μετά από διάσκεψη δωρητών στις Βρυξέλλες.

Περίπου 60 αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, αραβικών χωρών και αρκετών διεθνών οργανισμών, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (20/11), χωρίς την παρουσία του Ισραήλ. «Σήμερα, παρουσιάσαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο εθνικό μας πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο εφαρμόζεται – όχι μόνο υποσχεθήκαμε, αλλά εφαρμόσαμε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, γεγονός που αναγνωρίζεται από τους εταίρους μας», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουσταφά.

Η ΕΕ, ο κύριος χρηματοδότης της Παλαιστινιακής Αρχής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση για τις μελλοντικές πληρωμές αυτής της βοήθειας μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για να μπορέσει η Αρχή να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στη λύση των δύο κρατών – ισραηλινού και παλαιστινιακού – που οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν εδώ και χρόνια. «Όλη η υποστήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή συνδέεται με τις προσπάθειες για την επιδίωξη της μεταρρυθμιστικής ατζέντας», επανέλαβε η Ντουμπράβκα Σούιτσα.

