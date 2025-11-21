#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στη διάσκεψη δεν θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση της Ομάδας των 20 στη Νότια Αφρική ως «απόλυτη ντροπή», ισχυριζόμενος ότι οι λευκοί Αφρικανοί διώκονται στη χώρα.

Στη Νότια Αφρική ο Στάρμερ για τη Σύνοδο της G20
Κιρ Στάρμερ

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 15:43

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έφτασε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου θα διεξαχθεί η ετήσια Σύνοδος κορυφής της G20, μεταδίδει το BBC.

Πριν από την επίσημη έναρξη της Συνόδου, ο Στάρμερ θα επισκεφτεί ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στην πόλη, όπου θα επιθεωρήσει την κατάσταση των τρένων που κατασκευάστηκαν στο Ντέρμπι της Βρετανίας. Στη συνέχεια, αναμένεται να ανακοινώσει νέα συνεργασία με τη Νότια Αφρική, όπου το Λονδίνο θα παρέχει στην τελευταία στρατηγικές συμβουλές για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών της υπηρεσιών. 

Το Λονδίνο θεωρεί γενικότερα ότι η αφρικανική ήπειρος προσφέρει «απαράμιλλες ευκαιρίες για τις βρετανικές επιχειρήσεις» καθώς πολλοί κάτοικοι είναι νεαρής ηλικίας (οι μισοί Αφρικανοί είναι κάτω των 20 ετών). Ακόμη εκτιμάται ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει στην ήπειρο ως το 2050.

Μιλώντας για τους στόχους του στη Σύνοδο της G-20 ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στη σύναψη συμφωνιών και στη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών αποσκοπώντας στη δημιουργία «άμεσου θετικού αντίκτυπου» για τους κατοίκους της Βρετανίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι για να αντιμετωπιστεί η κρίση του κόστους ζωής και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, είναι πολύ σημαντική η επέκταση των ξένων επενδύσεων στη χώρα από μέλη της ομάδας των 20 και η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τη Σύνοδο της G-20 θα απουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση της ομάδας στη Νότια Αφρική ως «απόλυτη ντροπή», ισχυριζόμενος ότι οι λευκοί Αφρικανοί διώκονται στη χώρα. 

Ωστόσο, κανένα από τα πολιτικά κόμματα της Νότιας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τους Αφρικανέρ και τη λευκή κοινότητα γενικότερα, δεν έχει ισχυριστεί ότι έχει διαπραχθεί γενοκτονία στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα δήλωσε πως οι ΗΠΑ ήταν εκείνες που θα «έχαναν» απουσιάζοντας από τη Σύνοδο, προσθέτοντας ότι «η πολιτική του μποϊκοτάζ δεν λειτουργεί».

