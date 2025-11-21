Ισχυρές οι επιχειρήσεις στην ευρωζώνη με στήριξη από τις υπηρεσίες

Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη παρέμεινε ισχυρή τον Νοέμβριο, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να ανακάμψει τους τελευταίους μήνες της χρονιάς.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της HCOB για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 52,4 μονάδες τον Νοέμβριο, λίγο κάτω από τις 52,5 του Οκτωβρίου και σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα παραμείνει σταθερός.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μέτρηση κινείται πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει ανάπτυξη, ενώ χαμηλότερα από αυτό το όριο δείχνει συρρίκνωση.

Το αποτέλεσμα δείχνει μια ακόμη σταθερή μηνιαία αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σηματοδοτώντας μια από τις ισχυρότερες επεκτάσεις των τελευταίων δυόμισι ετών.

Η ανάπτυξη συνέχισε να οδηγείται από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής σε 18 μήνες, ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα αυξήθηκε μόνο οριακά και με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων εννέα μηνών.

Η αύξηση των νέων παραγγελιών εξασθένησε, εν μέσω περαιτέρω μείωσης της εξαγωγικής ζήτησης, ενώ τα επίπεδα απασχόλησης παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς οι εταιρείες έδειξαν επιφυλακτικότητα όσον αφορά την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Τα ανεκτέλεστα έργα συνέχισαν να μειώνονται.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το κόστος των εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, αλλά ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγής υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε ελαφρώς τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας αύξηση της εμπιστοσύνης παρά τους πιο αδύναμους δείκτες ζήτησης.

Η Γερμανία παρέμεινε κινητήρια δύναμη, παρά την επιβράδυνση της επέκτασης που άφησε τον σύνθετο δείκτη της στις 52,1 μονάδες, κάτω από τις εκτιμήσεις. Η Γαλλία, εν τω μεταξύ, όπου οι συνεχιζόμενες διαμάχες για τον προϋπολογισμό επιβαρύνουν την κατάσταση, ξεπέρασε τις προσδοκίες, φτάνοντας λίγο κάτω από τις 50.