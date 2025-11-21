Τραμπ: Αίρει τους δασμούς 40% σε εισαγωγές αγροτικών ειδών από τη Βραζιλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρε τους υψηλούς δασμούς 40% στις εισαγωγές ορισμένων αγροτικών προϊόντων από τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, του βοδινού κρέατος και των φρούτων, επικαλούμενος την αρχική «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, μεταδίδουν οι Financial Times.

Στο πλαίσιο αυτό ο Λευκός Οίκος διεύρυνε τον κατάλογο των προϊόντων από τη λατινοαμερικανική χώρα που θα εξαιρούνται από τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ, στον οποίον πλέον περιλαμβάνονται τα δύο πέμπτα των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς την Αμερική.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να «ρίξει» τις εγχώριες τιμές των τροφίμων, αυξάνοντας την προσφερόμενη ποσότητα μέσω των εισαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό ο Τραμπ έχει μειώσει επίσης τους αμοιβαίους δασμούς σε εισαγωγές γεωργικών προϊόντων που δεν καλλιεργούνται στις ΗΠΑ. Παράλληλα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία με την Αργεντινή, τον Ισημερινό, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα οδηγήσει σε μείωση των αμοιβαίων δασμών.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση των δασμών σε εισαγωγές από τη Βραζιλία αποτελεί μια νίκη έστω και... έμμεση για τον πρόεδρο της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τον οποίο, ο Αμερικανός ομόλογός του έχει ήδη αρχίσει να μειώνει ορισμένα από τα εμπόδια για τις εξαγωγές των βραζιλιάνικων προϊόντων προς τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δασμοί 40% που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στη Βραζιλία πυροδότησε τη χειρότερη διπλωματική κρίση που έχει παρατηρηθεί ποτέ ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό η Ουάσιγκτον ανακάλεσε μεταξύ άλλων τις βίζες ορισμένων υψηλόβαθμων Βραζιλιάνων αξιωματούχων και επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου που επέβλεψε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, φιλικά προσκείμενο στον Τραμπ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης τον Σεπτέμβριο για σχεδίαση πραξικοπήματος.