Το μεγαλύτερο πακέτο τόνωσης από την πανδημία ανακοίνωσε η Ιαπωνία

Μέτρα στήριξης 135,4 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η πρωθυπουργός. Περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, μετρητά για γονείς και κουπόνια για ρύζι.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 12:35

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ανακοίνωσε ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης ύψους 21,3 τρισ. γεν (135,4 δισ. δολάρια), με στόχο να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να προστατεύσει τα νοικοκυριά από την αύξηση του κόστους ζωής.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το πακέτο, το οποίο ετοιμαζόταν από την ημέρα που η Τακαΐτσι ανέλαβε πρωθυπουργός πριν από επτά εβδομάδες και αποτελεί την πρώτη μεγάλη πολιτική της πρωτοβουλία, είναι το μεγαλύτερο στην Ιαπωνία από την πανδημία Covid.

Περιλαμβάνει επιδοτήσεις για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, μετρητά για γονείς και κουπόνια για ρύζι - μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες της Τακαΐτσι να ενισχύσει την εκλογική επιρροή του κόμματός της, εν μέσω κριτικής από λαϊκιστές αντιπάλους για τη διαχείριση του πληθωρισμού.

Οι φήμες για το μέγεθος του πακέτου είχαν ήδη προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στο γεν και τα ομόλογα, δείχνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η προτίμηση της Τακαΐτσι σε μεγάλες δημόσιες δαπάνες θα επεκτείνει τα δημοσιονομικά βάρη της Ιαπωνίας.

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη συζήτηση του σχεδίου, η υπουργός Οικονομικών Satsuki Katayama ανέφερε την επιλογή της άμεσης παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος, καθώς το γεν κυμαινόταν κοντά στα επίπεδα στα οποία η κυβέρνηση είχε προηγουμένως παρέμβει για να στηρίξει το νόμισμα.

Μετά την έγκριση του σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο, το γεν ενισχύθηκε ελαφρώς και έφτασε τα 157,13 γεν ανά δολάριο.

Το γιεν έπεσε αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών έναντι του δολαρίου, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων κινούνται καθοδικά, κατά περίπου τέσσερις μονάδες βάσης, στο 1,779% μετά την έγκριση του σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο.

