Συναγερμό στις ευρωπαϊκές ηγεσίες χτυπά η Λαγκάρντ

Η οικονομική ευημερία της Ευρώπης «κατευθύνεται προς έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», δήλωσε την Παρασκευή η Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ένωσης να ξεπεράσουν επιτέλους «χρόνια αδράνειας».

Σε μια αιχμηρή ομιλία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε ότι το «παλιό μοντέλο ανάπτυξης» της Ευρώπης έχει ξεπεραστεί, καθώς η εξάρτησή της από τις εξαγωγές έχει μετατραπεί σε «ευπάθεια».

Κατά την κύρια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τραπεζών στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε σε μια διετή πρόβλεψη της ΕΚΤ που προέβλεπε ότι οι εξαγωγές της ευρωζώνης θα αυξάνονταν περίπου κατά 8% έως τα μέσα του 2025.

«Στην πραγματικότητα, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου», είπε.

Χωρίς να αναφέρει άμεσα τη Γερμανία, τόνισε ότι «οι χώρες με μεγάλους τομείς μεταποίησης» αντιμετώπισαν «παρατεταμένη κάμψη στη βιομηχανική παραγωγή». Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης, η παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα υποχώρησε στα επίπεδα του 2005 το καλοκαίρι, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να βυθίζονται σε κρίση.

Η Λαγκάρντ κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αντιδράσουν ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία, η οποία, όπως είπε, ήδη εμφανίζει «λανθάνουσες δυνάμεις». «Η εμπειρία μας φέτος έχει δείξει ότι μια ανθεκτική εγχώρια οικονομία μπορεί να θωρακίσει την Ευρώπη απέναντι στις παγκόσμιες αναταράξεις», δήλωσε.

Στην ευρωζώνη, η ανάπτυξη φέτος ήταν ελαφρώς ισχυρότερη από ό,τι ανέμεναν οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι περισσότεροι αναλυτές. Το τρίτο τρίμηνο, το ΑΕΠ αυξήθηκε με διπλάσιο ρυθμό από τον αναμενόμενο, καθώς η γαλλική παραγωγή επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023.

Μετά από μια σειρά οκτώ μειώσεων επιτοκίων από τα μέσα του 2024, που μείωσαν το κόστος δανεισμού στο 2%, η ΕΚΤ διατήρησε τη νομισματική πολιτική αμετάβλητη από τον Ιούνιο.

Η Λαγκάρντ κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εγχώριες δυνάμεις, αφαιρώντας τα εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο, αναφερόμενη σε μια επερχόμενη ανάλυση της ΕΚΤ που δείχνει ότι τα τρέχοντα εμπόδια ισοδυναμούν με δασμό 100% στις υπηρεσίες και 65% στα αγαθά.

Η Λαγκάρντ κατηγόρησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι σπατάλησαν τα τελευταία έξι χρόνια, κατά τα οποία «η εσωτερική μας αγορά παρέμεινε στάσιμη», και προειδοποίησε για μια ομαλή αλλά σταθερή πτώση. «Άλλα έξι χρόνια αδράνειας -και χαμένη ανάπτυξη- δεν θα ήταν απλώς απογοητευτικά. Θα ήταν ανεύθυνα», είπε.

Οι οικονομικές αδυναμίες της Ευρώπης «δεν προκαλούν δραματικές κρίσεις» αλλά «διαβρώνουν την ανάπτυξη σιωπηλά, καθώς κάθε νέο σοκ μάς οδηγεί σε μια ελαφρώς χαμηλότερη τροχιά», σημείωσε η Λαγκάρντ. Με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσε, αυτό συσσωρεύεται σε μια «ουσιαστική» επιβάρυνση για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.