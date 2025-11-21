Διπλωματικό σοκ: Η Ευρώπη ψάχνει απάντηση στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σπεύδουν να συντονίσουν την απάντησή τους στο αμερικανο-ρωσικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο, όπως προειδοποιούν αξιωματούχοι, θα σήμαινε τη «συνθηκολόγηση» του Κιέβου στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που συντάχθηκε από τους βοηθούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει εκτάσεις γης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Περιλαμβάνει περαιτέρω σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης οποιασδήποτε μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να καταρτίσουν αντιπροτάσεις στην αμερικανική πρωτοβουλία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου στους Financial Times.

Το σχέδιο και η κλίμακα της πίεσης που ασκούν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία έχουν αιφνιδιάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τις ομάδες εθνικής ασφάλειάς τους, σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στις έντονες διπλωματικές συνομιλίες.

«Όλοι το αναλύουμε ακόμα, αλλά εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει», είπε ένα από τα άτομα. «Στην ουσία, σημαίνει συνθηκολόγηση [με τη Μόσχα]».

Τρεις ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι αν ο Τραμπ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο ή αν αυτό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικών διαφωνιών εντός της κυβέρνησής του.

«Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους διαδεδομένους φόβους στις αρχές του έτους ότι ο Τραμπ θα ανάγκαζε το Κίεβο να αποδεχτεί τις ειρηνευτικές απαιτήσεις της Ρωσίας ή να χάσει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ανησυχήσει όχι μόνο από τις εδαφικές απαιτήσεις έναντι της Ουκρανίας, αλλά και από την πρόταση απαγόρευσης της στάθμευσης δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την έκκληση για την αξιοποίηση 100 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε έργα ανασυγκρότησης από τα οποία θα επωφεληθούν οι ΗΠΑ.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια να επιβραδύνει ή να μπλοκάρει την πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει περιπλακεί από το γεγονός ότι οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ταξιδεύουν στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι προγραμματίζεται έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη Σύνοδο, το Σάββατο.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ που εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες της Ένωσης, δήλωσε ότι «δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα κανένα σχέδιο [ειρήνης]».

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης πρόσθεσε: «Αυτή η ειρήνη μπορεί να είναι δίκαιη μόνο αν επιτευχθεί σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο κάλεσε τους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ουκρανική πρωτεύουσα για ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο την Παρασκευή το απόγευμα, με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ. Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι την Πέμπτη για να του παρουσιάσει την πρόταση.

Ο πανικός στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θύμισε προηγούμενα επεισόδια νωρίτερα φέτος, όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε προτάσεις στην Ουκρανία χωρίς να συμβουλευτεί ή να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους.