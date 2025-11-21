Γουίλιαμς (Fed): Πιθανή η μείωση επιτοκίων στο «άμεσο μέλλον»

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να μετριαστούν καθώς οι δασμοί δεν δείχνουν να δημιουργούν επίμονο πληθωρισμό, ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να αποδυναμώνεται, τόνισε ο Τζον Γουίλιαμς.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 15:48

Η Fed μπορεί ακόμη να μειώσει τα επιτόκια «στο άμεσο μέλλον», χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της για τον πληθωρισμό, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς.

Η πρόοδος ως προς τον πληθωρισμό έχει «προσωρινά σταματήσει», αναγνώρισε ο Γουίλιαμς σε ομιλία του σε εκδήλωση της κεντρικής τράπεζας της Χιλής, και πρόσθεσε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο μακροπρόθεσμο στόχο του 2% σε σταθερή βάση», από το τρέχον επίπεδο που εκτιμά ότι βρίσκεται περίπου στο 2,75%.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να μετριαστούν καθώς οι δασμοί δεν δείχνουν να δημιουργούν επίμονο πληθωρισμό, ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να αποδυναμώνεται, με την ανεργία να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο στο 4,4%, επίπεδο συγκρίσιμο με τα προ πανδημίας χρόνια, «όταν η αγορά εργασίας δεν βρισκόταν σε υπερθέρμανση».

Η Fed πρέπει να επιτύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό «χωρίς να δημιουργήσει αδικαιολόγητους κινδύνους για τον στόχο της μέγιστης απασχόλησης», είπε ο Γουίλιαμς.

«Βλέπω τη νομισματική πολιτική ως μετρίως περιοριστική… Επομένως, εξακολουθώ να θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή στο άμεσο μέλλον στα επιτόκια, προκειμένου να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο ουδέτερο επίπεδο, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας», τόνισε. 

 

