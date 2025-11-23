Babcock: Επιδιώκει νέα διεθνή deals για την πώληση πολεμικών πλοίων

Η βρετανική εταιρεία άμυνας Babcock International Group επιδιώκει να συνάψει νέες διεθνείς συμφωνίες για την πώληση πολεμικών πλοίων, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η Babcock επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες φρεγάτες Type 31 στη Σουηδία και τη Δανία. Παράλληλα, όπως υποστήριξε η εταιρεία, η συμφωνία AUKUS για τα πυρηνικά υποβρύχια, που υπεγράφη από την Αυστραλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, παρέχει δυνητικά σημαντικές ευκαιρίες για να αναλάβει η Babcock την υλοποίηση διάφορων project στο πλαίσιο το προγράμματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η ζήτηση για τα προϊόντα της βρετανικής εταιρείας άμυνας αυξάνεται καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν τις εξοπλιστικές δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, η Babcock κατέγραψε έσοδα £2,54 δισ. ($3,31 δισ). το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Εν τω μεταξύ τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 27% αγγίζοντας τις £234,3 εκατ. ($306,4 εκατ.) έναντι των £183,8 εκατ. ($240,4) που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τέλος, οι μετοχές της εταιρείας έχουν εκτοξευτεί από την αρχή του χρόνου, καταγράφοντας άνοδο 124%.