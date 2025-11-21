Κάλας: Δεν θα ενδώσουν ΕΕ και Ουκρανία στη ρωσική επιθετικότητα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε», ξεκαθάρισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 16:48

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη αλλά δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, στην τελική οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην κρίση της Ουκρανίας», πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Παράλληλα εκτίμησε πως η Ρωσία θέλει να αποτρέψει αμερικανικές κυρώσεις με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν ετοιμάσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

