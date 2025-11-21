#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο: 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.

Κρεμλίνο: 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 23:02

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.

Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γκουτέρες: Λύση για Ουκρανία που σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα

Αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία ετοιμάζουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Φινλανδία: Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις για τον πόλεμο

Ζελένσκι: Θα χάσουμε τον πιο σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο