#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φινλανδία: Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις για τον πόλεμο

Τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει η Ουκρανία να αποφασίζει και οι αποφάσεις για την Ευρώπη δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Φινλανδία: Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις για τον πόλεμο

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 17:50

Πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να λαμβάνει από μόνη της αποφάσεις σχετικά με το πώς θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας, σε μια κοινή δήλωση σήμερα.

Για «τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει η Ουκρανία να αποφασίζει και οι αποφάσεις για την Ευρώπη δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης», τονίζουν ο Φινλανδός πρόεδρος και η υπουργική επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατήγγειλε τη ρωσική «κρατική τρομοκρατία» ο Τουσκ

Κάλας: Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων» για την Ουκρανία

Αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία ετοιμάζουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Κρεμλίνο: 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο