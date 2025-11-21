Γκουτέρες: Λύση για Ουκρανία που σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα πως κάθε «ειρηνευτική λύση» για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την «εδαφική ακεραιότητά της», παραμονές της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με το σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε πως αυτό το σχέδιο «δεν παρουσιάστηκε ποτέ επισήμως από τις ΗΠΑ ή κάποια άλλη οντότητα».

Όμως, ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να σέβεται τη Χάρτα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε.

«Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σε συμφωνία με αυτές τις αρχές θα έπρεπε να σεβαστεί επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (του ΟΗΕ), που αναφέρουν με σαφήνεια πως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο η εδαφική ακεραιότητα των Κρατών, πρέπει να γίνεται σεβαστή», επισήμανε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ