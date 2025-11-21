Η Nokia ανακοίνωσε επένδυση $4 δισ. στις ΗΠΑ

Η φινλανδική εταιρεία Nokia ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να επενδύσει 4 δισ. δολάρια στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στη συνδεσιμότητα δικτύων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δήλωσε ότι ανακοινώνει την επένδυση σε συνεργασία με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η διευρυμένη επένδυσή μας θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, παραγωγικότητα και ευημερία μέσω συνδεσιμότητας βελτιστοποιημένης με τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα», ανέφερε η Nokia σε σχετική ανακοίνωση.

«Η επένδυση των 4 δισ. δολαρίων της Nokia είναι άλλη μια νίκη της κυβέρνησης Τραμπ για την Αμερική» δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. «Η επένδυσή τους στην παραγωγή, τη συσκευασία και την έρευνα και ανάπτυξη για οπτικά τσιπ σημαίνει ότι οι πιο καινοτόμες τεχνολογίες που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και κρίσιμες εφαρμογές εθνικής ασφάλειας θα αναπτυχθούν και θα κατασκευαστούν εδώ, στις ΗΠΑ» σημείωσε.