Eli Lilly: Η πρώτη φαρμακευτική που αγγίζει κεφαλαιοποίηση $1 τρισ.

Επιασε κεφαλαιοποίηση 1 τρισ. δολαρίων η Eli Lilly και καθίσταται η πρώτη εταιρεία του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως που διαβαίνει το κατώφλι που ως τώρα ήταν προνόμιο των τεχνολογικών εταιρειών.

Είναι η δεύτερη μη τεχνολογική εταιρεία που αγγίζει το πολυπόθητο όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ, μετά την Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ.

Η μετοχή της φαρμακευτικής εταιρείας έχει ενισχυθεί 36% φέτος, καθώς οι επενδυτές επικροτούν τα κέρδη της έναντι της βασικής ανταγωνίστριας Novo Nordisk στο πεδίο των φαρμάκων GLP-1. Η μετοχή της εταιρείας με έδρα την Ινδιανάπολη έχει ωφεληθεί από τη δημοτικότητα της ένεσης για την απώλεια βάρους Zepbound και της θεραπείας για τον διαβήτη Mounjaro.

Τα δύο φάρμακα έχουν οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων την Eli Lilly. Το Mounjaro είχε έσοδα 6,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, αύξηση 109% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το Zepbound κατέγραψε πωλήσεις 3,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, αύξηση 184% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Novo Nordisk, ωστόσο, παραμένει κύρια αντίπαλος για την Eli Lilly στον χώρο. Η Pfizer επίσης αναδύθηκε στην εν λόγω αγορά, αφού πρόσφατα εξαγόρασε τη φαρμακευτική Metsera που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, επικρατώντας στο μπρα ντε φερ των 10 δισ. δολ. με τη δανέζικη εταιρεία.