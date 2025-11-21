Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 13 τρομοκράτες της Χαμάς στον Λίβανο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 22:43

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε "13 τρομοκράτες της Χαμάς" στο πλήγμα που διεξήγαγε το βράδυ της Τρίτης στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ Χίλουε, το οποίο οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι άφησε πίσω του 13 νεκρούς χωρίς να διευκρινίσουν την ταυτότητά τους.

"Δεκατρείς τρομοκράτες της Χαμάς εξοντώθηκαν" στο πλήγμα αυτό, "εκ των οποίων ο Τζαουάντ Σιντάουι που εμπλεκόταν στην εκπαίδευση τρομοκρατών με σκοπό να πραγματοποιούν επιθέσεις" κατά του Ισραήλ και των στρατιωτών του από το έδαφος του Λιβάνου, γράφει ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου που του ζήτησε να δώσει τα ονόματα των άλλων 12 που σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό.

Σε κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Πέμπτη, με τις φωτογραφίες 13 ανδρών που φαίνονταν νέοι, ακόμη και ανήλικοι, η Χαμάς αποκάλεσε "φριχτή σφαγή" το πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο "αρκετών αθώων πολιτών".

Την Τρίτη, λίγο μετά το πλήγμα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε στοχοθετήσει "τρομοκράτες εν δράσει σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς".

Σε ανακοίνωση η Χαμάς είχε χαρακτηρίσει "βάρβαρη επίθεση" τον βομβαρδισμό.

"Οι ισχυρισμοί (του Ισραήλ) σύμφωνα με τους οποίους το μέρος που στοχοθετήθηκε φέρεται να ήταν ένα κέντρο εκπαίδευσης που ανήκε στο κίνημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρή συκοφαντία (και αποσκοπούν) στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσής του και στην υποκίνηση μίσους κατά των (προσφυγικών) καταυλισμών και του παλαιστινιακού λαού μας", είχε γράψει η Χαμάς υπογραμμίζοντας πως δεν έχει "καμιά στρατιωτική εγκατάσταση σε παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο".

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως βίντεο της επίθεσής του που δείχνει μια επίθεση σε ένα κτίριο, αλλά η Χαμάς δηλώνει ότι "αυτό που στοχοθετήθηκε είναι ένα ανοικτό γήπεδο όπου συχνάζουν νέοι από τον καταυλισμό" και ότι αυτοί που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν μια ομάδα νέων που βρίσκονταν στο γήπεδο τη στιγμή της επίθεσης".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

