Φον ντερ Λάιεν: Ατυπη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών για Ουκρανία

Δεν πρέπει να γίνεται τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, διαμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 20:27

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συνομίλησε μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Στον λογαριασμό της στο X η φον ντερ Λάιεν ανάρτησε τη εξής δήλωση:

«Από την πρώτη μέρα, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Εργαζόμαστε για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη με την Ουκρανία και για την Ουκρανία, μαζί με τους φίλους και εταίρους μας.

Σήμερα συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ως επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στα πλαίσια της συνόδου G20 και στη συνέχεια στην Αγκόλα στη συνάντηση ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης».

 

