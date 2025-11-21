Ποδόσφαιρο: Επενδυτική ομάδα από τις ΗΠΑ απέκτησε μειοψηφικό πακέτο μετοχών της Κάλιαρι

Μια επενδυτική ομάδα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία του Μαουρίτσιο Φιόρι της Praxis Capital Management, απέκτησε μειοψηφικό πακέτο μετοχών της Κάλιαρι, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) η ομάδα της Serie A.

Η Κάλιαρι, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση της ιταλικής πρώτης κατηγορίας και απέχει τρεις βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, έλαβε έγκριση νωρίτερα μέσα στον μήνα για την κατασκευή νέου γηπέδου στο νησί της Σαρδηνίας, όπου εδρεύει.

«Η συνεργασία βασίζεται σε μια κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική, επικεντρωμένη στη στήριξη της ανάπτυξης του έργου του νέου γηπέδου και στην προώθηση της δομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της Κάλιαρι», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Ο πρόεδρος Τομάσο Τζιουλίνι θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο και την επιχειρησιακή ηγεσία του συλλόγου».

Η Κάλιαρι έγινε η τελευταία ομάδα της Serie A που προσελκύει επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία έξι χρόνια, μετά τις Ίντερ, Ρόμα, Μίλαν, Αταλάντα, Βερόνα και άλλες.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ