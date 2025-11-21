Νέα επενδυτική κίνηση της AstraZeneca στις ΗΠΑ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επένδυση 2 δισ. δολαρίων στο Μέριλαντ από την αγγλο-σουηδική φαρμακοβιομηχανία, στο πλαίσιο του σχεδίου ύψους 50 δισ. δολ. για επέκταση της έρευνας και παραγωγής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 21:51

Η αγγλο-σουηδική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να επεκτείνει το παραγωγικό της αποτύπωμα στο Μέριλαντ. Η επένδυση αποτελεί μέρος του σχεδίου της εταιρείας, ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής και έρευνας στις ΗΠΑ έως το 2030, το οποίο ανακοινώθηκε προ μηνών εν μέσω των απειλών Τραμπ για επιβολή δασμών.

Η κίνηση θα συμβάλει στην επέκταση της μονάδας βιολογίας στο Φρέντερικ και στην κατασκευή μιας νέας, υπερσύγχρονης μονάδας στο Γκάιθερσμπουργκ, με αντικείμενο την ανάπτυξη και προμήθεια φαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές.

Η επένδυση σηματοδοτεί την τέταρτη κίνηση στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου επέκτασης της AstraZeneca και θα υποστηρίξει 2.600 θέσεις εργασίας στις δύο εγκαταστάσεις στο Μέριλαντ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 300 θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

