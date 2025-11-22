#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπλόκο της γαλλικής Βουλής στον προϋπολογισμό του 2026

Η καταψήφιση της πτυχής των εσόδων, πριν καν εξεταστούν οι δαπάνες, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση και προμηνύει δύσκολη συνέχεια στις διαπραγματεύσεις.

Μπλόκο της γαλλικής Βουλής στον προϋπολογισμό του 2026

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 09:06

Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους για το 2026 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, κάτι άνευ προηγουμένου για δεκαετίες, έκβαση που αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων -μόλις ένα τάχθηκε υπέρ- χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Δυνάμει της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα ωφελεί τη Γαλλία

Γαλλία: Πέρασε από τη Βουλή η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Γάλλος αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ας είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα παιδιά μας...

Μερτς και Μακρόν: Άμεση δράση για ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο