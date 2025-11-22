Βανς για Ουκρανία: Αποκύημα φαντασίας η «νίκη με περισσότερα όπλα»

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπογράμμισε ότι η ειρήνη πρέπει να σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 11:33

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε χθες Παρασκευή το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς», θα «προασπίσει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους -δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται- πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα ερχόταν σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

