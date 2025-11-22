#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκη για τη Μελόνι: Πρώτη αναβάθμιση Moody’s σε 23 χρόνια

Η Ιταλία αναβαθμίστηκε σε Baa2 από τη Moody’s για πρώτη φορά από το 2002, επιβραβεύοντας τη σταθερότητα και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

Νίκη για τη Μελόνι: Πρώτη αναβάθμιση Moody’s σε 23 χρόνια

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 11:41

Η Ιταλία πέτυχε την πρώτη αναβάθμιση της από την Moody’s Ratings σε περισσότερα από 23 χρόνια, μια νίκη για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι που βάζει τέλος σε μια εποχή κατά την οποία η χώρα βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η χαμηλότερη πιστωτική βαθμολογία για οποιαδήποτε οικονομία της Ομάδας των Επτά αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα σε Baa2, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή. Οι προοπτικές είναι πλέον σταθερές.

«Η αναβάθμιση της αξιολόγησης αντικατοπτρίζει ένα σταθερό ιστορικό πολιτικής και πολιτικής σταθερότητας που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε η Moody's σε έκθεση που εκδόθηκε την Παρασκευή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλία: Δύο κόμματα ζητούν ευνοϊκή φορολόγηση των ράβδων χρυσού

Μελόνι: Ήμασταν το μαύρο πρόβατο και τώρα μπορούμε να υποδείξουμε την πορεία πλεύσης στην Ευρώπη

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Υβριδικό πόλεμο» κατά της Δύσης διεξάγει η Ρωσία

Ψήφος εμπιστοσύνης από Moody’s για Ελλάδα και Κύπρο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο