Νίκη για τη Μελόνι: Πρώτη αναβάθμιση Moody’s σε 23 χρόνια

Η Ιταλία πέτυχε την πρώτη αναβάθμιση της από την Moody’s Ratings σε περισσότερα από 23 χρόνια, μια νίκη για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι που βάζει τέλος σε μια εποχή κατά την οποία η χώρα βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η χαμηλότερη πιστωτική βαθμολογία για οποιαδήποτε οικονομία της Ομάδας των Επτά αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα σε Baa2, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή. Οι προοπτικές είναι πλέον σταθερές.

«Η αναβάθμιση της αξιολόγησης αντικατοπτρίζει ένα σταθερό ιστορικό πολιτικής και πολιτικής σταθερότητας που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε η Moody's σε έκθεση που εκδόθηκε την Παρασκευή.