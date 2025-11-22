#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παραίτηση-βόμβα: Η Γκριν αποχωρεί από το Κογκρέσο μετά τη ρήξη με τον Τραμπ

Η φλογερή υποστηρίκτρια του MAGA aνακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή της από το Κογκρέσο, μετά τη δημόσια σύγκρουσή της με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την αποκάλεσε «προδότρια».

Παραίτηση-βόμβα: Η Γκριν αποχωρεί από το Κογκρέσο μετά τη ρήξη με τον Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 13:43

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η φλογερή υποστηρίκτρια του MAGA που έγινε γνωστή ως μαχητική υπέρμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι παραιτείται από το Κογκρέσο μετά από μια δημόσια διαμάχη μαζί του.

Οπως μεταδίδει το Politico, η Γκριν, η οποία εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 2020 από μια αγροτική περιφέρεια της βορειοδυτικής Τζόρτζια, έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σε ένα βίντεο που αναφερόταν στη διαμάχη της με τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος την χαρακτήρισε «προδότρια» καθώς εκείνη υποστήριξε μια προσπάθεια στη οποία ο ίδιος αντιτάχθηκε - επρόκειτο για την δημοσιοποίηση αρχείων από την ποινική έρευνα για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

 

