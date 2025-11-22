#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι ηγέτες της G20 ζητούν διαρκή ειρήνη σε Ουκρανία, Σουδάν, Κονγκό, παλαιστινιακά εδάφη, σε ένα ανακοινωθέν όπου η Ουκρανία μνημονεύεται μόλις μία φορά. Αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι.

Η G20 ζητά δίκαιη ειρήνη με μόλις μία αναφορά στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 15:08

Οι ηγέτες της G20 που συμμετείχαν σε μια Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.

Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

