COP30: Συμφωνία μεν, χωρίς όμως αναφορά για τα ορυκτά καύσιμα

Σε συμβιβαστική συμφωνία για το κλίμα στη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία κατέληξαν οι συμμετέχουσες χώρες σήμερα Σάββατο (22/11), η οποία θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση των φτωχών χωρών που είναι αντιμέτωπες την υπερθέρμανση του πλανήτη, εντούτοις παραλείπει κάθε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα που την προκαλούν.

Σύμφωνα με το Reuters, με τη συμφωνία, οι χώρες προσπάθησαν να επιδείξουν ενότητα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ακόμη και όταν ο μεγαλύτερος ιστορικά παράγοντας εκπομπών στον κόσμο, οι ΗΠΑ, αρνήθηκαν να στείλουν επίσημη αντιπροσωπεία.

«Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε επειδή τουλάχιστον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, στους δημοσιογράφους πριν από την έγκριση της συμφωνίας.

Η συμφωνία της Μπελέμ εγκαινιάζει μια εθελοντική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να τηρήσουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις τους για τη μείωση των εκπομπών και παράλληλα καλεί τα πλούσια κράτη να τριπλασιάσουν τουλάχιστον το ποσό των χρημάτων που παρέχουν για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που θερμαίνεται μέχρι το 2035.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι οι υφιστάμενες κρατικές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών έχουν περιορίσει σημαντικά την προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας, όμως δεν είναι αρκετές για να εμποδίσουν την παγκόσμια θερμοκρασία να ξεπεράσει τον 1,5C πάνω από τα βιομηχανικά επίπεδα, ένα όριο που θα μπορούσε να εξαπολύσει τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο μεταξύ, οι αναπτυσσόμενες χώρες υποστήριξαν ότι χρειάζονται επειγόντως κεφάλαια για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις που ήδη πλήττουν, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η επιδείνωση των κυμάτων καύσωνα, των ξηρασιών, των πλημμυρών και των καταιγίδων.

Η συμφωνία εγκαινιάζει επίσης μια διαδικασία για τα όργανα για το κλίμα να επανεξετάσουν τον τρόπο ευθυγράμμισης του διεθνούς εμπορίου με τη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με το κείμενο, εν μέσω ανησυχιών ότι οι αυξανόμενοι εμπορικοί φραγμοί περιορίζουν την υιοθέτηση της καθαρής τεχνολογίας.

Ο Αβίνας Περσόντ, ειδικός σύμβουλος του προέδρου της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης που επικεντρώνεται στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, δήλωσε ότι η εστίαση της συμφωνίας στη χρηματοδότηση είναι σημαντική καθώς οι κλιματικές επιπτώσεις αυξάνονται.

«Φοβάμαι όμως ότι ο κόσμος εξακολουθεί να υπολείπεται σε πιο γρήγορες επιχορηγήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες που ανταποκρίνονται στις απώλειες και τις ζημίες. Αυτός ο στόχος είναι τόσο επείγων όσο και δύσκολος», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε για την ενσωμάτωση στην επίσημη συμφωνία μιας διατύπωσης σχετικά με την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, εντούτοις προσέκρουσε στη σθεναρή αντίσταση της Αραβικής Ομάδας των κρατών, όπως η Σαουδική Αραβία, κορυφαία εξαγωγός πετρελαίου.

Αυτό το αδιέξοδο λύθηκε μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις χθες Παρασκευή, οι οποίες οδήγησαν σε συμφωνία ότι το θέμα θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί στη συμφωνία, αλλά σε ένα παράλληλο κείμενο που θα πρότεινε η Βραζιλία που φιλοξενεί την COP30.