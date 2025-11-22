Bofa: Καμία μείωση επιτοκίων δεν θα κάνει η Fed υπό τον Πάουελ

Οι προσδοκίες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων τον ερχόμενο Δεκέμβριο διατηρήθηκαν κοντά στα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα μετά τα καθυστερημένα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία έστειλαν διφορούμενα μηνύματα.

Η έκθεση του Σεπτεμβρίου για τις θέσεις εργασίας -η πρώτη που δημοσιεύθηκε μετά την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης που πάγωσε τις ομοσπονδιακές στατιστικές για εβδομάδες-, ενίσχυσε την άποψη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να μην έχει περιθώρια για περαιτέρω χαλάρωση.

Η αμερικανική οικονομία προσέθεσε 119.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπερδιπλάσιες από τις 50.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Εντούτοις το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4% από 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Τα αντικρουόμενα στοιχεία έκαναν τις χρηματαγορές επιφυλακτικές, θεωρώντας λίγες τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Η εικόνα άλλαξε κάπως χθες Παρασκευή (21/11), όταν ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς δήλωσε ότι θα μπορούσε να ψηφίσει για μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εξακολουθεί να βλέπει «περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή στο εγγύς μέλλον», ώστε να έρθει η νομισματική πολιτική πιο κοντά στο ουδέτερο σημείο.

BofA: Δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις υπό τον Πάουελ

Η οικονομολόγος της Bank of America, Σρούτι Μίσρα, βλέπει ττην αγορά εργασίας ως τον καθοριστικό παράγοντα. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της φετινής εξασθένησης της αγοράς εργασίας προήλθε από διαταραχές τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. Οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν το καλοκαίρι και το ποσοστό ανεργίας ανέβηκε, ωστόσο η αναλύτρια τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε ιστορικά χαμηλό.

Στην πιο πρόσφατη ανάλυσή της, η αμερικανική τράπεζα προειδοποιεί για μια απότομη μείωση της προσφοράς εργασίας, εξαιτίας της πολύ αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής. Η Μίσρα εκτιμά ότι η καθαρή μετανάστευση θα μειωθεί σε περίπου 380.000 κατά το επόμενο έτος -πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 2,1 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια του διαστήματος 2020/23. Αυτή η έλλειψη ισοδυναμεί με ένα σοκ στην προσφορά εργασίας, με περίπου λιγότερους 90.000 εργαζόμενους ανά μήνα σε σχέση με τα πρόσφατα πρότυπα.

Με λιγότερους εργαζόμενους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η Μίσρα αναμένει ότι ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας - το επίπεδο που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερή η ανεργία - θα πέσει σε περίπου 20.000 ανά μήνα. Αυτή η δυναμική, σύμφωνα με την ίδια, θα διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας σχετικά σταθερό, ακόμη και όταν η αύξηση του μισθολογικού κόστους επιβραδυνθεί.

Η BofA προβλέπει μόνο μια μέτρια αύξηση της ανεργίας, με την κορύφωση να την ορίζει κοντά στο 4,5% στις αρχές του επόμενου έτους και υποστηρίζει ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει κοντά στα επίπεδα της πλήρους απασχόλησης.

Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα διαβλέπει «λίγα περιθώρια για τη Fed να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια», προσθέτοντας ότι ο επίμονος πληθωρισμός ενισχύει την άποψή της ότι «δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων υπό τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ».