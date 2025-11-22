Πορτογαλία: Τρεις προσφορές για την απόκτηση μετοχών της αεροπορικής ΤΑΡ

Η Πορτογαλία έλαβε τρεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από δυνητικούς επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν μειοψηφικό μερίδιο στην κρατική αεροπορική εταιρεία TAP.

Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική κρατική εταιρεία συμμετοχών Parpublica δεν κατονόμασε τους δυνητικούς επενδυτές που εξέφρασαν επίσημα ενδιαφέρον. Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι μόνες εταιρείες που επιβεβαίωσαν δημοσίως το ενδιαφέρον τους είναι η Air France-KLM, η Lufthansa και η ιδιοκτήτρια της British Airways IAG. Και οι τρεις δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι έχουν υποβάλει επιστολές προθέσεων.

Η Πορτογαλία σχεδιάζει να πουλήσει έως και το 49,9% της TAP, με το 5% των μετοχών να προορίζεται για τους εργαζόμενους της αεροπορικής εταιρείας. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες έπρεπε να υποβληθούν έως σήμερα Σάββατο (22/11), σηματοδοτούν την πρώτη φάση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, επιτρέποντας στους δυνητικούς υποψήφιους να περιγράψουν τη στρατηγική τους λογική, την οικονομική τους ικανότητα και τους προκαταρκτικούς όρους πριν υποβάλουν επίσημες προσφορές.

Οι κατάλληλοι επενδυτές αναμένεται να ξεκινήσουν τον έλεγχο τον Ιανουάριο, οι μη δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν κοντά στην 1η Απριλίου και οι δεσμευτικές περίπου τρεις μήνες αργότερα, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας.