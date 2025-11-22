#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκαίνια για το πρώτο κατάστημα Walmart στη Νότιο Αφρική

Περισσότεροι από 100 πελάτες είχαν σχηματίσει ουρές για ώρες για να επωφεληθούν από τις «Καθημερινές Χαμηλές Τιμές» της εταιρείας και να ψωνίσουν προϊόντα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στη χώρα.

Εγκαίνια για το πρώτο κατάστημα Walmart στη Νότιο Αφρική

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 21:59

Το πρώτο της κατάστημα στη Νότια Αφρική άνοιξε η Walmart σήμερα Σάββατο (22/11), σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της στην αφρικανική ήπειρο, καθώς επιδιώκει να εισχωρήσει σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Όπως αναφέρει το Reuters, περισσότεροι από 100 πελάτες είχαν σχηματίσει ουρές για ώρες έξω από το κατάστημα για να επωφεληθούν από τις «Καθημερινές Χαμηλές Τιμές» της Walmart και να ψωνίσουν προϊόντα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στη Νότια Αφρική.

«Στην πραγματικότητα βρίσκομαι εδώ για ένα συγκεκριμένο προϊόν που δεν μπορώ πραγματικά να αγοράσω στη Νότια Αφρική....είναι ένα παιδικό παιχνίδι, το Labubu», δήλωσε μια Νοτιοαφρικανή, στο Reuters.

Κάποιοι, όπως ένας πολίτης, ήλπιζαν να πετύχουν προσφορές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Black Friday. Όπως δήλωσε στο Reuters ενώ στεκόταν στην ουρά, ενδιαφερόταν για τεχνολογικά προϊόντα, όπως Wi-Fi extenders. «Ελπίζω ότι θα τα βρω φθηνότερα εδώ», είπε.

Η εταιρεία θα προσφέρει επίσης μια εξήνταλεπτη ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης. Αυτό την θέτει σε άμεσο ανταγωνισμό με την υπηρεσία Sixty60 παραγγελία της Checkers, η οποία ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου στη Νότια Αφρική, τη Shoprite.

«Το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Walmart στη Νότια Αφρική αφορά πολύ περισσότερα από ένα επιχειρηματικό ορόσημο, είναι μια δέσμευση να βοηθήσουμε τους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα και να ζήσουν καλύτερα, παρέχοντας σταθερά το χαμηλότερο συνολικό κόστος για το καλάθι των προϊόντων που χρειάζονται», ανέφερε σε δήλωσή της η Άντρεα Αλμπράιτ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Walmart.

Το κατάστημα, που βρίσκεται στην πόλη Ρούντερπορτ, δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, έχει δημιουργήσει 80 νέες θέσεις εργασίας και έχει συνεργαστεί με 15 τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Walmart. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eli Lilly: Η πρώτη φαρμακευτική που αγγίζει κεφαλαιοποίηση $1 τρισ.

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας ξανά αντιπρόεδρος των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Ευρώπης

Πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για τα ΕΛΤΑ

Mega deal $7,9 δισ. στη βιομηχανία χρωμάτων: Η Akzo Nobel εξαγοράζει την Axalta

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο