Εγκαίνια για το πρώτο κατάστημα Walmart στη Νότιο Αφρική

Το πρώτο της κατάστημα στη Νότια Αφρική άνοιξε η Walmart σήμερα Σάββατο (22/11), σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της στην αφρικανική ήπειρο, καθώς επιδιώκει να εισχωρήσει σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Όπως αναφέρει το Reuters, περισσότεροι από 100 πελάτες είχαν σχηματίσει ουρές για ώρες έξω από το κατάστημα για να επωφεληθούν από τις «Καθημερινές Χαμηλές Τιμές» της Walmart και να ψωνίσουν προϊόντα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στη Νότια Αφρική.

«Στην πραγματικότητα βρίσκομαι εδώ για ένα συγκεκριμένο προϊόν που δεν μπορώ πραγματικά να αγοράσω στη Νότια Αφρική....είναι ένα παιδικό παιχνίδι, το Labubu», δήλωσε μια Νοτιοαφρικανή, στο Reuters.

Κάποιοι, όπως ένας πολίτης, ήλπιζαν να πετύχουν προσφορές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Black Friday. Όπως δήλωσε στο Reuters ενώ στεκόταν στην ουρά, ενδιαφερόταν για τεχνολογικά προϊόντα, όπως Wi-Fi extenders. «Ελπίζω ότι θα τα βρω φθηνότερα εδώ», είπε.

Η εταιρεία θα προσφέρει επίσης μια εξήνταλεπτη ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης. Αυτό την θέτει σε άμεσο ανταγωνισμό με την υπηρεσία Sixty60 παραγγελία της Checkers, η οποία ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου στη Νότια Αφρική, τη Shoprite.

«Το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Walmart στη Νότια Αφρική αφορά πολύ περισσότερα από ένα επιχειρηματικό ορόσημο, είναι μια δέσμευση να βοηθήσουμε τους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα και να ζήσουν καλύτερα, παρέχοντας σταθερά το χαμηλότερο συνολικό κόστος για το καλάθι των προϊόντων που χρειάζονται», ανέφερε σε δήλωσή της η Άντρεα Αλμπράιτ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Walmart.

Το κατάστημα, που βρίσκεται στην πόλη Ρούντερπορτ, δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, έχει δημιουργήσει 80 νέες θέσεις εργασίας και έχει συνεργαστεί με 15 τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Walmart.