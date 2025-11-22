Τουρκία: Θέλει να συμμετάσχει στη στρατιωτική δύναμη για τη Γάζα

Έτοιμη να συνεισφέρει μερικές χιλιάδες στρατιώτες σε μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, είναι η Τουρκία σύμφωνα με αξιωματούχους της γείτονας τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, παρά την αντίθεση του Ισραήλ σε μια τέτοια κίνηση.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την ένταξη της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη διαμεσολάβηση της Άγκυρας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον περασμένο μήνα μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς πρόκειται για ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέματα. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μονάδες μάχης και μηχανικού και η Τουρκία θέλει η Ουάσιγκτον να περιορίσει τη χρήση στρατιωτικής βίας από το Ισραήλ μόλις τα στρατεύματα εισέλθουν στον θύλακα.

Δεν είναι σαφές πώς η Τουρκία θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στις ISF -που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το σχέδιο του Τραμπ να διασφαλίσει ότι η εκεχειρία θα καταλήξει σε πραγματική ειρήνη- χωρίς την έγκριση του Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Τουρκίας πιστεύει ότι το Ισραήλ μπορεί τελικά να υποχωρήσει αν οι ΗΠΑ ασκήσουν πίεση -αν και, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα κάνει κάτι τέτοιο.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν κλιμακωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα. Το Τελ Αβίβ έχει κατηγορήσει την Άγκυρα ότι υποστηρίζει την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα, ενώ η Τουρκία κατακρίνει σφόδρα τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα.

«Η Τουρκία, με επικεφαλής τον Ερντογάν, ηγήθηκε μιας εχθρικής προσέγγισης εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σα'αρ, αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Επομένως, δεν είναι λογικό για εμάς να αφήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις τους να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό και το είπαμε στους Αμερικανούς φίλους μας».

Η Άγκυρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεισφέρει στη δύναμη, μαζί με πολλές άλλες χώρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς όμως να διευκρινήσει αν οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ή όχι την προσπάθεια αυτή.

Η δύναμη, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν χώρες όπως η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της τάξης όσο ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται από τη Λωρίδα της Γάζας και στη συνέχεια θα σχηματισθεί μια προσωρινή κυβέρνηση, δήλωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Προτού δεσμεύσουν τα στρατεύματα, η Τουρκία και άλλες χώρες επιθυμούν να δουν την Ουάσιγκτον να περιορίζει τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στη Γάζα και να αποσαφηνίσει την εντολή της δύναμης, είπαν οι αξιωματούχοι. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 300 Παλαιστινίους από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Από τη μεριά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι αντιδρά σε επιθέσεις -μερικές από αυτές θανατηφόρες- εναντίον των στρατευμάτων του.