Ολλανδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, νέο περιστατικό με drones

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν σταμάτησε λόγω πολλαπλών θεάσεων drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας.

Την νύχτα της Παρασκευής (21/11) ο στρατός της χώρας χρησιμοποίησε όπλα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική αεροπορική βάση Φόλκελ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας άνοιξε πυρ από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία και αποχώρησαν».

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.

Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Εκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».

Πηγή: ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ