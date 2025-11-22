Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph αντί 500 εκατ. στερλίνων

Η Daily Mail & General Trust (DMGT), ιδιοκτήτρια του ομίλου της Daily Mail, προχώρησε σε συμφωνία για την εξαγορά της Telegraph Media Group έναντι περίπου 500 εκατομμυρίων λιρών. Η συμφωνία επετεύχθη έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον της Telegraph και ανοίγει τον δρόμο για τη συγκέντρωση «κάτω από την ίδια ομπρέλα» δύο από τις σημαντικότερες φωνές του συντηρητικού χώρου στον βρετανικό Τύπο.

Το πλαίσιο της συναλλαγής προβλέπει μια περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν οι νομικοί και οικονομικοί όροι και θα υποβληθούν οι απαιτούμενες ρυθμιστικές δηλώσεις. Η συμφωνία θα εξεταστεί από το υπουργείο Πολιτισμού, την Competition and Markets Authority και την Ofcom, με έμφαση τόσο στον ανταγωνισμό όσο και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, δεδομένης της σημασίας των εμπλεκόμενων τίτλων και του ρόλου τους στον δημόσιο διάλογο.

Η DMGT έχει δεσμευθεί ότι οι συντακτικές ομάδες της Daily Mail και της Telegraph θα παραμείνουν διακριτές και συντακτικά ανεξάρτητες, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά στην ψηφιακή τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση της διεθνούς τους απήχησης. Παρ’ όλα αυτά, η προοπτική συγκέντρωσης τέτοιας επιρροής σε έναν μόνο όμιλο αναμένεται να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στο πολιτικό και δημοσιογραφικό πεδίο.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, θεωρείται πιθανό ο όμιλος να προχωρήσει σε πωλήσεις άλλων τίτλων του -όπως το Metro ή το i- για να αντιμετωπίσει πιθανές ενστάσεις των ρυθμιστικών αρχών περί συγκέντρωσης ισχύος. Από την πλευρά της Telegraph, η μετάβαση σε έναν πιο σταθερό ιδιοκτησιακό φορέα αναμένεται να λειτουργήσει καθησυχαστικά μετά τη μακρά περίοδο αβεβαιότητας που προηγήθηκε.

Η τελική ολοκλήρωση της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τις ρυθμιστικές εγκρίσεις τους επόμενους μήνες. Αν προχωρήσει χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις, θα σηματοδοτήσει μία από τις πιο καθοριστικές αναδιατάξεις στον βρετανικό Τύπο της τελευταίας δεκαετίας.

