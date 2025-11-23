Οι ΗΠΑ σε τροχιά δράσης στη Βενεζουέλα, σενάρια μυστικών επιχειρήσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων σχετικά με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει τελική απόφαση για δράση. Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν πιθανώς το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο. Και οι τέσσερις αξιωματούχοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της επικείμενης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Λευκό Οίκο. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε το Σάββατο τίποτα όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να καταπολεμήσει αυτό που έχει περιγράψει ως τον ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Εν τω μεταξύ, έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους προς και από τη Βενεζουέλα, έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.