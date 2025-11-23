#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανικά drones χτύπησαν ενεργειακό σταθμό κοντά στη Μόσχα

Προκλήθηκε πυρκαγιά και ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά συστήματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ μέρος των UAV καταρρίφθηκε.

Αυτή η παλιά φωτογραφία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δείχνει το αεροσκάφος Su-57 να πετά παράλληλα με μια προηγούμενη έκδοση του drone Okhotnik

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 09:49

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ -Reuters

