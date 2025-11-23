#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η DHL επενδύει 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ

Ποντάρει στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να γίνει εμπορικό κέντρο έως το 2027. Το Ριάντ δίνει έμφαση στα logistics, με στόχο να καταστήσει το βασίλειο εμπορικό κόμβο που θα συνδέει Ασία, Ευρώπη και Αφρική.

Η DHL επενδύει 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 11:25

Η DHL Supply Chain σχεδιάζει να επενδύσει 130 εκατομμύρια ευρώ σε ένα logistics hub στο Ριάντ, στοιχηματίζοντας στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να γίνει περιφερειακό εμπορικό κέντρο.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η κατασκευή της αποθήκης αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Orkun Saruhanoglu, διευθύνων σύμβουλος της DHL Supply Chain στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις, προκειμένου να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες εκτός του πετρελαϊκού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα Mohammed bin Salman. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα των logistics, με στόχο να καταστήσει το βασίλειο εμπορικό κόμβο που θα συνδέει την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H OB Streem εξαγόρασε τη Med FRIGO Group

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Ρήγα για τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Στα 9,5 δισ. ευρώ η αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Ελλάδα

Πρεμιέρα για το κέντρο logistics της Sunlight στην Ξάνθη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο