Επαφές Ουκρανίας με Ευρωπαίους αξιωματούχους για το σχέδιο Τραμπ

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε κύκλο συναντήσεων στην Ελβετία για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, με τον επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι να έχει ήδη συνομιλίες με Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Επίκειται κρίσιμη συνάντηση με την αμερικανική αποστολή.

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 14:12

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

