Ερντογάν: Θα έχει αύριο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα (23/11) πως θα έχει αύριο τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».

Συνάντηση με Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο της συνάντησης της G20

Στο μεταξύ στο περιθώριο της διάσκεψης της ομάδας G20 στη Νότια Αφρική ο Τούρκος πρόεδρος είχε συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την σημασία της συνεργασίας Ιταλίας και Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και ότι «στη συνέχεια υπήρξε σε βάθος ανταλλαγή απόψεων επί των διεθνών κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή».

«Οι δυο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, και σε στρατηγικής σημασίας τομείς», αναφέρει τέλος η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ