Ρεάλ Μαδρίτης: Εξετάζει τη διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να επιτρέψει σε επενδυτή να αποκτήσει ένα μερίδιο των μετοχών της ποδοσφαιρικής της ομάδας, μια κίνηση που θα βοηθήσει την ομάδα να αντιληφθεί καλύτερα πώς την εκτιμούν, όπως δήλωσε σήμερα (23/11) ο πρόεδρος του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρες.

Ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ευρώπης, θα δημιουργήσει μια νέα μονάδα που θα στεγάσει «μια μειοψηφική συμμετοχή 5%, ή κάτι τέτοιο, για να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του συλλόγου», δήλωσε ο Πέρες κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του συλλόγου. «Αυτός είναι ο πιο ξεκάθαρος και πειστικός τρόπος για να το κάνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η εναλλακτική λύση θα ήταν να εισέλθει στο χρηματιστήριο, κάτι που ο σύλλογος δεν επιθυμεί να κάνει. Η πώληση του μεριδίου θα γίνει σε συνδυασμό με τα σχέδια μετατροπής των μελών σε μετόχους, όπως πρότεινε ο Πέρες πριν από ένα χρόνο.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης -και η Μπαρτσελόνα- λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ανήκει σε χιλιάδες οπαδούς που πληρώνουν συνδρομή. Αυτή η δομή εμποδίζει τους ιδιώτες επενδυτές να αποκτήσουν μερίδια, καθώς τα μέλη δεν κατέχουν εμπορεύσιμες μετοχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να ψηφίσει τις αλλαγές.

Η μετατροπή των οπαδών σε μετόχους θα τους επιτρέψει να γίνουν «οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του συλλόγου», είχε δηλώσει ο Πέρες το 2024, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να τους διανείμει ένα περιουσιακό στοιχείο αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ.

Η πιθανή είσοδος επενδυτών θα έρθει εν μέσω της έκρηξης στη χρηματοδότηση στον αθλητισμό, καθώς οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στοχεύουν όλο και περισσότερο τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην Apollo Global Management σε μια συμφωνία που αποτιμά τον σύλλογο στα 2,2 δισ. ευρώ.

Άλλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν επίσης επενδύσει κεφάλαια σε ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και ομάδες. Στην Ισπανία, η CVC Capital Partners έκλεισε συμφωνία το 2021 για να εισφέρει κεφάλαια στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, τη LaLiga, με αντάλλαγμα ένα μερίδιο των δικαιωμάτων μετάδοσης. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα αντιτάχθηκαν στη συμφωνία αυτή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κατέχει το ρεκόρ με 15 τίτλους Champions League και έχει εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπό τον Πέρες, ο οποίος ηγείται του συλλόγου από το 2009, ενώ είχε διατελέσει ξανά πρόεδρος από το 2000 έως το 2006.

Ο δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος του κατασκευαστικού κολοσσού Actividades de Construccion y Servicios, ο Πέρεζ δεν κατέχει προσωπικά καμία οικονομική συμμετοχή στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν συνεισφέρει κανένα δικό του κεφάλαιο. Εκλεγμένος από τα μέλη, επιβλέπει έναν σύλλογο που βασίζεται αποκλειστικά στα έσοδα που παράγει.