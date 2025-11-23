Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, επίθεση Τραμπ στην Ουκρανία

Ανώτεροι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι στη Γενεύη σημειώνουν πρόοδο προς μια πιθανή συμφωνία επί του προτεινόμενου από την Ουάσινγκτον ειρηνευτικού σχεδίου, δήλωσαν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η διπλωματική δραστηριότητα γύρω από το σχέδιο έχει επιταχυνθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει προθεσμία έως την Ημέρα των Ευχαριστιών για την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με την Ουκρανία.

Το 28-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ θα υποχρέωνε το Κίεβο να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη στην ανατολή, να συμφωνήσει ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί πλήρη αμνηστία για Ρώσους που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου.

Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο περιλαμβάνει μια πρωτοφανή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κατά τα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δεσμεύοντας τους συμμάχους να αντιμετωπίζουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιούν από το πρωί της Κυριακής συναντήσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία στην αποστολή των ΗΠΑ στη Γενεύη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο άμεσα εμπλεκόμενο στις συνομιλίες.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε επίσης με την ουκρανική αντιπροσωπεία το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. «Οι συνομιλίες ήταν θετικές και εποικοδομητικές», είπε.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συζητήσεις της Κυριακής ήταν «παραγωγικές και ακόμη και καταληκτικές σε ορισμένους τομείς», προσθέτοντας ότι μια επίσημη συνάντηση αργότερα σήμερα θα εστιάσει στη διευθέτηση των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στον λογαριασμό του στο X ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη επικεντρώνεται στον εντοπισμό «εφικτών λύσεων» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Προς το παρόν, υπάρχει κατανόηση ότι οι αμερικανικές προτάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν έναν αριθμό στοιχείων βασισμένων σε ουκρανικές προσεγγίσεις και κρίσιμων για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Η περαιτέρω εργασία συνεχίζεται ώστε όλα τα στοιχεία να καταστούν πραγματικά αποτελεσματικά», έγραψε.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ έγραψε στον λογαριασμό του στο X ότι αναμένει οι συνομιλίες να σημειώσουν περισσότερη πρόοδο σήμερα.

«Οι τρέχουσες προτάσεις μας, αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας εργάζονται στενά μαζί μας για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας ώστε να φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο», προσέθεσε.

Η επίθεση Τραμπ

Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε σήμερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να «ξεκινήσει ποτέ» και κατηγόρησε την ηγεσία της Ουκρανίας ότι δεν έχει εκφράσει ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που λαμβάνει. Επιτέθηκε δε και στον Τζο Μπάιντεν υποστηρίζοντας ότι έδωσε πολλά χρήματα για τη στήριξη του Κιέβου.

Η ανάρτηση:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με ισχυρή και σωστή Ηγεσία από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα είχε ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΕΙ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω για μια Δεύτερη Θητεία, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Νυσταλέου Τζο Μπάιντεν, και μόνο χειροτέρεψε. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν ήταν ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ & ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί, δεν θα υπήρχε πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας — όπως δεν υπήρξε, ούτε καν αναφορά, κατά την πρώτη μου Θητεία. Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Νυσταλέο Τζο "εν δράσει", είπε: "Τώρα είναι η ευκαιρία μου!" Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΑ. Η "ΗΓΕΣΙΑ" ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ $ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ο ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ΤΖΟ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ "ΧΟΝΤΡΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΩΝ!). Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!».

Πρόεδρος ΝΤ