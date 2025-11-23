Μπέσεντ: Δεν θα διολισθήσει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα (23/11) ότι το 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης προκάλεσε μόνιμο πλήγμα 11 δισ. δολαρίων στην αμερικανική οικονομία, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές ανάπτυξης το επόμενο έτος, δεδομένης της χαλάρωσης των επιτοκίων και των φορολογικών περικοπών.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι τμήματα της αμερικανικής οικονομίας που είναι ευαίσθητα στα επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, βρίσκονταν σε ύφεση, εντούτοις δεν διαβλέπει ότι ολόκληρη η οικονομία κινδυνεύει από αρνητική ανάπτυξη.

Κατηγόρησε τον κλάδο των υπηρεσιών και όχι τους σαρωτικούς δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πληθωρισμό -επαναλαμβάνοντας το μακροχρόνιο δόγμα της κυβέρνησης Τραμπ- και πρόσθεσε ότι αναμένει οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών ευρύτερα.

«Είμαι πολύ, πολύ αισιόδοξος για το 2026. Έχουμε προετοιμάσει το τραπέζι για μια πολύ ισχυρή, μη πληθωριστική οικονομία ανάπτυξης», τόνισε.

Ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία για τον Οκτώβριο, μεταξύ άλλων της πτώσης των τιμών της ενέργειας και της αύξησης των πωλήσεων κατοικιών και σημείωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να μειώσει τον πληθωρισμό.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών συμπλήρωσε ότι ο πληθωρισμός ήταν κατά 0,5% υψηλότερος στις πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς σε σχέση με εκείνες που διοικούνται από τους Ρεπουμπλικανούς, αποδίδοντας τη διαφορά στην αύξηση των κανονισμών.

Οι κινήσεις της περασμένης εβδομάδας για τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές τροφίμων, όπως οι μπανάνες και ο καφές, ήταν αποτέλεσμα εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύονταν επί μήνες, δήλωσε ο Μπέσεντ και πρόσθεσε: «Ο πληθωρισμός είναι ένας σύνθετος αριθμός και εξετάζουμε τα πάντα. Έτσι προσπαθούμε να πιέσουμε προς τα κάτω τα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε».

Την περασμένη Τετάρτη ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο που τερματίζει τη μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ και παρατείνει τη χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα αναμέτρηση μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών το επόμενο έτος.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να ψηφίσουν αμέσως για τον τερματισμό της κωλυσιεργίας αν οι Δημοκρατικοί κλείσουν ξανά την κυβέρνηση, κάτι που έχει επίσης απαιτήσει ο Τραμπ, αλλά απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν υπάρχουν αρκετές ψήφοι για να το πράξουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές στην πολιτική που περιορίζουν τους φόρους στις υπερωρίες, μειώνουν τους φόρους στα φιλοδωρήματα και την κοινωνική ασφάλιση για ορισμένα άτομα και καθιστούν τα δάνεια αυτοκινήτων βιώσιμα, θα ενισχύσουν τα πραγματικά επίπεδα εισοδήματος για τους εργαζόμενους Αμερικανούς και θα βοηθήσουν στην αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους.

Οι φορολογούμενοι θα δουν σημαντικές επιστροφές ομοσπονδιακών φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2026, δεδομένων των αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές, πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει επίσης μια ανακοίνωση την τρέχουσα εβδομάδα για τη μείωση του κόστους της υγείας, δήλωσε ο Μπέσεντ, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Μια έξαρση των εμπορικών συμφωνιών θα βοηθήσει επίσης στην τόνωση της οικονομίας, προσέθεσε ο Μπέσεντ, προβλέποντας νέα ανοίγματα εργοστασίων σε όλη τη χώρα.