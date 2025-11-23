#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι η «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 20:31

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.

Ο στρατός «έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται «παράγοντας-κλειδί και βετεράνος» της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι η «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου» τονίζοντας ότι η χώρα του  από την πλευρά της τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

