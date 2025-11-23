#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μελόνι: Να φτάσουμε σε ειρήνη ανεξάρτητα ποιος κατάρτισε το σχέδιο

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, να συμβεί σύντομα και θεωρώ ότι η μπλόφα αυτή πρέπει να εξακριβωθεί», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 21:57

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο προσχέδιο Τραμπ, διότι πολλά σημεία του μπορούμε να τα συμμεριστούμε ενώ, και για λόγους χρόνου συμφέρει να επικεντρωθούμε στην πρόταση που ήδη υπάρχει και στα κομβικά ζητήματα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της συνόδου G 20 στην Νότια Αφρική.

«Το ποιος έγραψε το ειρηνευτικό σχέδιο με ενδιαφέρει λιγότερο, με ενδιαφέρει σε ποιό σχέδιο θα φτάσουμε. Πολλά θέματα που εντάσσονται σχέδιο αυτό, όμως, αφορούν την Ευρώπη, ένα κομμάτι του σχεδίου αυτού χρειάζεται την Ευρώπη για να εφαρμοστεί. Αυτό σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφάλειας, την ανοικοδόμηση, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μας αφορά και που οι άλλοι έχουν ανάγκη να διαπραγματευθούν με εμάς», πρόσθεσε η Μελόνι. 

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, να συμβεί σύντομα και θεωρώ ότι η μπλόφα αυτή πρέπει να εξακριβωθεί. Ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει μια σοβαρή πρόταση, να τεθεί στο τραπέζι και να δούμε ποιος συμφωνεί και ποιός όχι. Είμαι βέβαιη ότι με μια σοβαρή και λογική πρόταση ή Ευρώπη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δηλώσουν παρούσες. Ελπίζουμε να το κάνει και η Ρωσία, αλλά μπορεί και να είναι απούσα», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

