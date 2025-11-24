Χαλαρώνει το χρονοδιάγραμμα για το Ουκρανικό, πρόοδο καταγράφει ο Ρούμπιο

Ο προτεινόμενος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στόχος της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της υποστήριξης της Ουκρανίας σε ένα αμερικανο-υποστηριζόμενο ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι δεσμευτικός και ενδέχεται να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υποδηλώνοντας ότι απομένει ακόμη σημαντική εργασία.

Η επισήμανση προσοχής από τον Ρούμπιο ακολούθησε τις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, τις οποίες και οι δύο πλευρές περιέγραψαν ως προωθητικές για την επίτευξη συμφωνίας. Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε την έγκριση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και του Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν πιθανότατα η πιο παραγωγική ημέρα που είχαμε σε αυτό το ζήτημα — ίσως σε ολόκληρη τη διάρκεια της εμπλοκής μας, αλλά σίγουρα εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Γενεύη. «Ωστόσο, η δουλειά συνεχίζεται, και επειδή αυτή παραμένει μια διαδικασία εν εξελίξει, δεν θέλω να ανακηρύξω κάποια νίκη».

Οι δύο πλευρές συνέταξαν «ένα επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης» και «συμφώνησαν να συνεχίσουν εντατικές εργασίες επί κοινών προτάσεων τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Λευκός Οίκος παρείχαν λεπτομέρειες για την πρόοδο των συνομιλιών. Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, συμμετείχε σε προηγούμερη ενημέρωση στη Γενεύη, αλλά δεν ήταν παρών στις δηλώσεις του Ρούμπιο προς τους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι κράτησε επίσης επιφυλακτική στάση σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου να είναι αποτελεσματικά και όλα υλοποιήσιμα».

«Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και αυτό είναι καλό», είπε. «Έχουμε τη θέση του κράτους μας, έχουμε την ουκρανική αξιοπρέπειά μας και πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο που να τη θωρακίζει, όχι να τη διαβρώνει.»

Ο Τραμπ ενέτεινε την πίεση των ΗΠΑ για συμφωνία νωρίτερα την Κυριακή, κατηγορώντας την ουκρανική ηγεσία σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι επιδεικνύει «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ» να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας, η οποία έχει πλέον εισέλθει στο τέταρτο έτος της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί την πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας ως βάση για διαπραγματεύσεις και να εκδώσει δήλωση που να το επιβεβαιώνει, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Ζελένσκι, αντιμέτωπος με ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, απάντησε νωρίτερα στο X ότι η Ουκρανία «είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπεριλαμβανομένου «προσωπικά του Προέδρου Τραμπ», για τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ υπέδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι επιθυμούσε συμφωνία μέχρι την Πέμπτη, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα ώστε να επιτραπούν περισσότερες συνομιλίες. «Ξέρετε, είτε είναι Πέμπτη, είτε Παρασκευή, είτε Τετάρτη, είτε Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, θέλουμε να γίνει σύντομα», είπε.

Ο Ρούμπιο ηγήθηκε μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας που περιλάμβανε τον Υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον Ειδικό Απεσταλμένο Στίβεν Γουίτκοφ, οι οποίοι συναντήθηκαν με Ουκρανούς ομολόγους τους.

Ο Γερμάκ, κατά τη διάρκεια προηγούμενου διαλείμματος στις συνομιλίες στη Γενεύη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ και την ομάδα του για «τη δέσμευσή τους να φέρουν αυτήν την ειρήνη».

«Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωρούμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε στους δημοσιογράφους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι και Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας συναντήθηκαν νωρίτερα την Κυριακή. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται προς το παρόν σε μια κοινή συνάντηση με Ουκρανούς και Ευρωπαίους, είπαν τα άτομα, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ιδιωτικών διαβουλεύσεων.

«Οι τρέχουσες προτάσεις μας, αν και ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ενσωματώνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τους όρους που προτείνουν οι ΗΠΑ, η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως κατά τη διάρκεια της εισβολής μεγάλης κλίμακας. Η περιοχή αυτή θα μετατρεπόταν σε ουδέτερη, αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική.

Η Μόσχα θα λάμβανε επίσης de facto αναγνώριση επί της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης γραμμής μετώπου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, θα παγωνόταν ουσιαστικά.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν συντάξει αντιπρόταση που απορρίπτει αρκετούς από αυτούς τους όρους. Πολλές άλλες διατάξεις που προτείνουν οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι αποδεκτές.