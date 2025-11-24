Ρωσία: «Ρίχνει» την τιμή του αργού σε χαμηλό δύο ετών για την Ινδία

Τα διυλιστήρια της Ινδίας θα έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν ρωσικό αργό στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τουλάχιστον δύο ετών, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η τιμή ανά βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια τον Δεκέμβριο για να παραδοθεί σε ινδικά διυλιστήρια τον Ιανουάριο θα προσφέρεται σε έκπτωση έως και $7 σε σχέση με το μπρεντ, σύμφωνα με πηγές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους δύο ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας, τη Rosneft PJSC και τη Lukoil PJSC. Πριν τις κυρώσεις η έκπτωση για το ρωσικό αργό ανερχόταν σε περίπου $3 ανά βαρέλι.

Αν και τα περισσότερα ινδικά διυλιστήρια δίστασαν να παραγγείλουν πετρέλαιο από τη Μόσχα μετά τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου, (καθώς το καύσιμο θα έφτανε στην χώρα, αφού οι αμερικανικές κυρώσεις θα ετίθεντο σε ισχύ), η τάση αυτή φαίνεται να αλλάζει τις τελευταίες μέρες.

Έτσι παρόλο που η απροθυμία του Νέου Δελχί να εισάγει ρωσικό αργό φάνηκε να ελάττωσε αρχικά το διμερές εμπόριο, το οποίο άκμασε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των διυλιστηρίων στην Ινδία, που δεν αποκλείουν την αγορά ρωσικού αργού, από ενεργειακές εταιρείες που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν από την χαμηλή του τιμή, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως μόνο το ένα πέμπτο περίπου των εξαγόμενων φορτίων ρωσικού αργού δεν σχετίζεται με οντότητες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα».