Ούγγρος ΥΠΕΞ: Να στηρίξει η Ευρώπη το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν αντιπρόταση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 11:31

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Χ ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Χθες Κυριακή, οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιεί ως βάση το σχέδιο 28 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζοντάς το σημείο προς σημείο με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

